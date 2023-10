Ligue 1 : Lille prend les 3 points face à Brest

par Dorian Madala (iDalgo) Lille s'est offert Brest sur sa pelouse cet après-midi dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1 (1-0). Grâce à un cafouillage dans la défense brestoise, Yusuf Yazici a pu inscrire le seul et unique but de la rencontre à la 6e minute. Malgré un manque cruel d'occasions dangereuses, l'essentiel est là pour les Lillois. Les joueurs de Paulo Fonseca recevront le Slovan Bratislava, lors de la prochaine échéance, le 26 octobre prochain. Deux autres matchs se disputaient au même moment. Toulouse et Reims n'ont pas réussi à se départager au Stadium Municipal (1-1). Nantes a, pour sa part, réussi à prendre le dessus sur Montpellier (2-0) qui se situe désormais aux portes de la relégation.