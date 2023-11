Ligue 1 : Lille enfonce Lyon !

Ligue 1 : Lille enfonce Lyon !













par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de deuxième victoire pour l'OL. Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais s'est incliné face au LOSC en clôture de la 13e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium (0-2). Muet depuis 9 matchs en championnat, Jonathan David a retrouvé le chemin des filets sur une offrande de Yusuf Yazici en première période (27e). Cinq minutes plus tard, Tiago Santos a doublé la mise d'une superbe frappe (32e). Les Gones se sont procurés des occasions dans le deuxième acte mais Lucas Chevalier s'est démené pour conserver sa cage inviolée. Au classement, Lille revient à une petite longueur du podium et de l'AS Monaco. Lyon reste bon dernier avec cinq points de retard sur Toulouse, 15e.