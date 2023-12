Ligue 1 : Lille arrache le nul face au PSG

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Pour la clôture de la 16e journée de Ligue 1, le LOSC et le Paris Saint-Germain se sont quittés dos à dos (1-1). Dans un match sans saveur (seulement 4 tirs cadrés), le PSG a débloqué la rencontre grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé (66'). Alors qu'ils pensaient tenir la victoire, les Parisiens ont subi l'égalisation des Dogues dans les toutes dernières secondes la rencontre lorsque Jonathan David a marqué de la tête (93'). Avec ce nul, Lille reste quatrième du championnat de France (28 pts), à quatre unités de Nice et neuf de son adversaire du soir. Cette issue marque un véritable coup d'arrêt pour le club de la capitale après huit victoires de suite en Ligue 1. Avec 37 points, il manque l'opportunité de prendre le large en tête et n'a que cinq points d'avance sur Nice, son dauphin.