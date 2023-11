Ligue 1 : Lens vient à bout de l'OM

Ligue 1 : Lens vient à bout de l'OM













par Matthieu Cointe (iDalgo) Une fin de match irrespirable mais une victoire pour les Sang et Or. Le RC Lens a battu l'Olympique de Marseille dans le choc de la 12e journée de Ligue 1 dimanche soir à Bollaert (1-0). Au terme d'un match fermé (3 tirs cadrés, pour Lens, 2 pour l'OM), les hommes de Franck Haise ont réussi à faire la différence grâce à un coup de casque de Jonathan Gradit dans les toutes dernières secondes de la partie (90e). Ce succès permet aux Nordistes de grimper à la sixième place du classement avant la trêve internationale. Dixième avec seulement trois succès en onze rencontres depuis le début de la saison, l'équipe de Gennaro Gattuso n'a de son côté pas rassuré ses supporters.