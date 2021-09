Ligue 1 : Lens surprend l'OM

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Un match de folie au stade Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens. Et ce sont les visiteurs qui se sont imposés 3 buts à 2.

Ce sont les Lensois qui ouvrent le score sur penalty après appel de la vidéo en début de rencontre (9'). Les Nordistes font le break à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire Frankowski (27') d'une superbe frappe en pleine lucarne. Mais à domicile, l'OM ne lâche rien et Payet réduit le score d'un superbe coup franc quelques minutes après (33').

Les locaux égalisent même avant la pause grâce au doublé de Dimitri Payet sur penalty.

Mais Lens réagit en seconde période et reprend l'avantage grâce à Wesley Saïd qui reprend de la tête un centre de Sotoca (71').

Au final, les visiteurs gardent cet avantage pour s'imposer. Au classement, le RC Lens se positionne à la deuxième place et l'OM à la 3e.