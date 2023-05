Ligue 1 : Lens s’en sort à Lorient !

par Edouard Guala (iDalgo) Une victoire quasiment synonyme de seconde place finale. Après la défaite de l'Olympique de Marseiller ce samedi contre Lille (défaite 2-1), les Sang et Or avaient l'occasion de prendre cinq points d'avance sur les Phocéens. Les protégés de Franck Haise en ont donc profité en s'imposant 3 buts à 1 à Lorient, malgré l'ouverture du score de Romain Faivre en début de rencontre. Florian Sotoca a ensuite égalisé avant qu'Adrien Thomasson ne donne l'avantage aux siens avant la demi-heure de jeu. Seko Fofana marquera l'ultime réalisation lensoise juste avant la fin du temps réglementaire. Lens revient provisoirement à trois points du Paris Saint-Germain.