Ligue 1 : Lens s'impose à Monaco qui aperçoit un début de crise

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Rien ne va plus pour l'AS Monaco. Battue en milieu de semaine en barrage aller de la Ligue des champions par le Shakhtar Donetsk, l'équipe de Niko Kovac s'est inclinée en fin d'après-midi contre le RC Lens (0-2) pour le compte de la 3ème journée de championnat. Pas inspirés offensivement malgré une domination qui s'est avérée stérile, les Monégasques se sont faits surprendre au retour des vestiaires. Ignatius Ganago a profité de l'attentisme de Caio Henrique pour frapper fort sur Alexander Nubel, auteur d'une faute de main, et ouvrir le score à la 51ème minute. Le carton rouge du lensois Cheick Doucouré (61') aurait pu tout relancer mais Aleksandr Golovin a lui aussi été exclu un peu plus tard (86'). Finalement, Simon Banza a parachevé le succès de Lens suite à une nouvelle erreur de Caio Henrique dans le temps additionnel (90+5'). Les Sang et Or sont provisoirement 4ème de Ligue 1 tandis que l'ASM est 16ème.