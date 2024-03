Ligue 1 : Lens revient au pied du podium après sa victoire sur Brest

par Mylene Dufour (iDalgo) Lens a remporté le choc face à Brest lors de la 25e journée de Ligue 1 (1-0). Ruben Aguilar a marqué le seul but de la rencontre à la 32e minute, d'une tête imparable. Brice Samba a sauvé les siens en bloquant les occasions de Hugo Magnetti à la 63e et de Martin Satriano en fin de match. L'Uruguayen a aussi vu l'une de ses frappes venir heurter le poteau droit du but Lensois à la 79e minute. Les Sang et Or repartent avec les 3 points et remontent à la quatrième place, à égalité de points avec Monaco. Brest reste le dauphin du PSG, mais ne compte plus que 4 points d'avance sur ses adversaires du soir.