Ligue 1 : Lens enfonce Lyon

par Romain Strozza (iDalgo)

Dernier match de la neuvième journée de Ligue 1 ce dimanche et victoire du RC Lens à domicile contre l'Olympique Lyonnais. Les Lensois ont dominé cette rencontre de bout en bout mais ont dû attendre un penalty transformé par Florian Sotoca dans les dernières minutes. Avant cela, les Sangs et Ors avaient beaucoup utilisé, comme à leur habitude, les attaques rapides mais Anthony Lopes a réalisé un grand match pour retardé au maximum ce but lensois. 17e match sans défaite pour Lens qui confirme sa place au pied du podium, juste derrière Paris, Marseille et Lorient alors que les Lyonnais s'enfoncent avec une quatrième défaite consécutive, ils sont septièmes avec huit points de retard sur leur adversaire du soir.