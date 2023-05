Ligue 1 : Lens enchaîne dans la douleur face à Reims

par Lucas Fontaine (iDalgo) D'ores et déjà assuré de terminer, au pire, dans les quatre premiers, et donc, européen, à l'issue de cette saison, le RC Lens se voyait offrir une bonne occasion de mettre encore un peu plus la pression sur Marseille, actuel troisième, en consolidant sa place de dauphin, en ouverture de cette 35e journée de Ligue 1 face à Reims. Mission accomplie mais dans la douleur. Les Rémois ont ouvert le score sur un penalty obtenu par Munetsi et transformé par Balogun. Réduits à dix avec l'expulsion de Danso sur cette action, les Lensois ont continué à se laisser asphyxier par le pressing très intelligent des visiteurs. Les Nordistes peuvent également remercier Agbadou. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de danger, le défenseur axial droit champenois a balancé Thomasson, sur la ligne de sa surface de réparation. Frankowski a profité de cette offrande pour transformer son penalty et égaliser (1-1). Servi par Machado, le capitaine Sang et Or Fofana s'est retourné sur lui-même, est parti slalomer entre Cajuste et Agbadou avant de fermer son pied droit et de tromper Diouf (2-1). À trois matchs de la fin du championnat, Lens consolide sa deuxième place avec 75 points au compteur.