Ligue 1 : Lens enchaîne contre Toulouse et talonne de nouveau l'OM au classement

Ligue 1 : Lens enchaîne contre Toulouse et talonne de nouveau l'OM au classement













par Lucas Fontaine (iDalgo) Encore euphoriques après leur victoire en Coupe de France trois jours plus tôt, les Toulousains espéraient fêter leur titre avec une victoire en Ligue 1 devant leur public, contre Lens, mais les Violets ont cédé et se sont inclinés (0-1) ce mardi 2 mai dans ce match en retard de la 33e journée. Tout s'est joué sur un but de Loïs Openda, sur la toute première occasion lensoise (33e), alors que les Toulousains avaient dominé la première demi-heure, en dépit d'un onze remanié par Philippe Montanier. L'attaquant belge a ouvert le score à la suite d'une tête à bout portant sur un centre de Massadio Haïdara. Il aurait pu corser l'addition à plusieurs reprises mais le gardien du TFC, Maxime Dupé, s'est systématiquement interposé. Lens, plus brouillon qu'à son habitude, a souffert en fin de seconde période, lorsque les hommes forts de Toulouse, dont Branco van den Boomen et Thijs Dallinga, sont entrés en jeu. Avec cette victoire, les Lensois reviennent à un point du deuxième, Marseille, mettant la pression sur l'OM, à quatre jours du choc qui opposera les deux clubs au stade Bollaert-Delelis. De son côté, Toulouse reste à la 13e position du classement avec 41 unités.