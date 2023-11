Ligue 1 : Lens enchaîne à Clermont

Ligue 1 : Lens enchaîne à Clermont













par Matthieu Cointe (iDalgo) Le RC Lens revient dans la course à l'Europe. Les Sang et Or ont disposé de Clermont samedi dans leur match comptant pour la 13e journée de Ligue 1 (0-3). À Gabriel-Montpied, les hommes de Franck Haise se sont montrés conquérants et Elye Wahi a ouvert la marque en début de rencontre (11e). L'international espoir français a ensuite perdu ses nerfs dans une altercation avec Alidu Seidu et les deux joueurs ont été expulsés avant la pause. À 10 contre 10, les Nordistes n'ont pas levé le pied et Adrien Thomasson a profité d'une erreur du gardien adverse pour doubler la mise (50e), avant un troisième superbe but de Wesley Saïd (82e). Lens revient à cinq points du podium avant de défier Arsenal en Ligue des champions mercredi.