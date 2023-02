Ligue 1 : Lens chute à domicile, Lyon cale, le PSG s'en sort !

par Antonin Gizolme (iDalgo) On pensait la forteresse Bollaert imprenable cette saison. Mais face à Nice, Lens est tombé (1-0). Les Sang et Or ont concédé leur première défaite à domicile cette saison, la première aussi depuis 12 matchs TCC. Gaëtan Laborde est le seul buteur du soir. Au classement, le RCL est repris par l'OM et passe 3e avec un point de retard. Derrière, Monaco revient à 4 unités à la faveur de son succès à domicile face à Auxerre (3-2). Un succès dans la douleur, la faute à une seconde période soporifique de l'ASM. L'AJA enchaine une 7e défaite et reste 19e de Ligue 1. Rennes de son côté n'a pas fait dans la dentelle pour balayer Strasbourg (3-0). Le SRFC, 5e, suit le rythme, Strasbourg est 18e. Tout en haut, le PSG a bataillé pour s'imposer à Montpellier (3-1). Les Parisiens ont surtout perdu Mbappé, qui a manqué 2 pénaltys avant de sortir blessé, et Sergio Ramos lui aussi touché, à 15 jours du choc face au Bayern en Ligue des Champions. Ruiz, Messi et Zaire-Emery, 16 ans, sont les buteurs du PSG. Enfin, l'Olympique Lyonnais a signé une nouvelle contre performance en partageant les points avec Brest (0-0), 16e, à domicile. L'OL pointe à une inquiétante 10e place.