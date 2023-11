Ligue 1 : Le roc niçois triomphe encore

Ligue 1 : Le roc niçois triomphe encore













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Encore une fois très solide défensivement, l'OGC Nice a battu le Stade Rennais (2-0) pour la clôture de la 11e journée de Ligue 1. Le GYM assurait son tarif syndical habituel (1-0), grâce à un but de Boga, avant de voir l'expulsion de Ndayishimiye à un quart d'heure du terme, qui a relancé le suspense. Mais avec une force de caractère incroyable, Nice a tenu et a même doublé la mise, grâce à un superbe coup franc de Diop en feuille morte, dont le ballon est retombé sur le dos de Mandanda après avoir heurté la barre transversale. Les Aiglons poursuivent donc leur sans-faute et récupèrent le trône de la Ligue 1 devant le PSG, avec 25 points en 11 rencontres. Rennes est 11e avec 12 points et n'a plus gagné depuis quatre matchs en Ligue 1.