Ligue 1 : Le PSG surpris par Lorient

par Edouard Guala (iDalgo) Les temps sont durs au Paris Saint-Germain. Éliminés de la scène européenne et n'ayant plus que le titre à jouer, les Franciliens ont perdu 3 à 1 au Parc des Princes contre Lorient. La rencontre avait très mal commencé avec l'expulsion d'Achraf Hakimi dès la 20ème minute de jeu. Les Merlus ont logiquement ouvert le score par l'intermédiaire d'Enzo Le Fée avant que Kylian Mbappé n'égalise suite à un but gag (1-1, 29'). Darlin Yongwa redonne finalement l'avantage aux visiteurs en fin de première période avant que Bamba Dieng ne marque le but du break juste avant le temps additionnel (1-3, 89'). Lorient remonte à la dixième place tandis que le PSG reste leader.