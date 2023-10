Ligue 1 : Le PSG s’impose facilement face à Strasbourg

par Dorian Madala (iDalgo) Le Paris Saint-Germain s'est imposé en fin d'après-midi face à Strasbourg (3-0) dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Kylian Mbappe a entamé les hostilités dès la 10e minute de jeu en inscrivant le premier but sur penalty. Sur un superbe mouvement individuel, le buteur parisien a délivré un caviar pour Carlos Soler à la 31e pour élever le score à 2-0 avant de rentrer aux vestiaires. À la 77e, Fabian Ruiz a achevé les derniers espoirs des supporters strasbourgeois en faisant trembler les filets pour la troisième fois du match. C'est un succès de bon augure avant le choc face à l'AC Milan en Ligue des champions. Les joueurs de la capitale se devront de bien figurer lors de ce match aller au Parc.