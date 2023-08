Ligue 1 : Le PSG s’impose face à Lens avec la manière

par Alexis Rouhette (iDalgo) Le Paris Saint-Germain accueillait le Racing Club de Lens ce samedi soir dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1 2023/2024 et l'a emporté 3 buts à 1. Au bout d'une première période où le PSG aura eu 69% de possession du ballon, la solution est finalement venue d'Asensio, auteur d'une belle frappe depuis l'entrée de la surface (45e). Mbappé permet ensuite à son équipe de creuser l'écart à la 53e minute avant de s'offrir un doublé à la fin du temps réglementaire (90e). Dans les dernières secondes, Guilavogui sauve l'honneur des Lensois (95e). Grâce à cette victoire, Paris monte à la 4e place avec 5 points, pendant que Lens glisse au 15e rang. La semaine prochaine le PSG disputera un nouveau choc au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais alors que Lens aura également un déplacement compliqué à gérer à Monaco.