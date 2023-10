Ligue 1 : Le PSG se sort de justesse du piège brestois

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Quelle fin de match ! Le PSG s'est imposé sur le fil (2-3) à Brest pour le compte de la 10e journée de championnat. Les hommes de Luis Enrique ont tout de suite pris les commandes du match en menant 2 à 0 grâce au premier but, cette saison, de Warren Zaire-Emery et à celui de l'inévitable Kylian Mbappé (9e but en Ligue 1). Mais les Brestois n'ont rien lâché et sont même revenus dans le match, juste avant la pause, par l'intermédiaire de Steve Mounié. Puis la seconde période a été du même acabit pour les locaux qui ont continué de se montrer dangereux, jusqu'à trouver la faille grâce à Jeremy Le Douaron (52e). Un point important pour les Bretons, finalement, parti en poussière quand Randal Kolo Muani s'est effondré dans la surface adverse et quand Kylian Mbappé a transformé le penalty suivant, en deux temps, à la 89e minute. Trois points qui permettent au PSG de reprendre la seconde place, derrière Nice. Les locaux, eux, manquent le coche de la 4e place et restent 6es.