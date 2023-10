Ligue 1 : Le PSG se reprend bien à Rennes

Ligue 1 : Le PSG se reprend bien à Rennes













par Mickael Pinta (iDalgo) Trois jours après sa déconvenue à Newcastle en Ligue des champions, le PSG s'est repris à Rennes lors de la 8e journée de Ligue 1 (1-3). Les Parisiens ont construit leur victoire en l'espace de cinq minutes, peu après la demi-heure de jeu. À la suite d'une chevauchée d'Ousmane Dembélé, Vitinha a ouvert le score d'une frappe enroulée du gauche venue se loger dans la lucarne de Steve Mandanda. Achraf Hakimi s'est chargé de faire le break sur une tête piquée après un centre de Warren Zaïre-Emery. Amine Gouiri a réduit le score, mais Randal Kolo-Muani lui a répondu instantanément sur son premier ballon. Cette victoire permet au PSG de remonter à la 3e place. Rennes patauge dans le ventre mou, à la 8e place.