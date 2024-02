Ligue 1 : Le PSG se met en confiance avant de recevoir la Real Sociedad

par Emilien Schoenher (iDalgo) Le PSG s'impose 3-1 devant son public face à Lille à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1 avant de recevoir la Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février prochain. Très rapidement mené au score, avec un but de Yusuf Yazici à la 6e minute de jeu, Paris, qui a fait tourner pour ce match, a inversé la tendance en 10 minutes. Gonçalo Ramos a égalisé seulement quatre minutes après l'ouverture du score, avant que, grâce à un csc d'Alexsandro, après un centre de Fabian Ruiz que le défenseur a dévié dans ses propres cages, les Parisiens ne reprennent l'avantage à la 17e. Les hommes de Luis Enrique ont géré leur avance et Randal Kolo Muani a clos le spectacle à 10 minutes de la fin de la rencontre. Le Paris Saint-Germain prend provisoirement 11 points d'avance sur son dauphin niçois.