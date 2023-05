Ligue 1 : Le PSG s'offre son 11e titre, Strasbourg maintenu !

par Antonin Gizolme (iDalgo) Un match nul qui arrange tout le monde. Dans un stade de la Meinau incandescent et à guichets fermés, le PSG et Strasbourg se sont quittés bons amis (1-1) et ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. En ouvrant le score par Lionel Messi (48'), les Parisiens se sont contentés de gérer leur match, sans pour autant doubler la mise. Il en fallait pas tant pour que Kevin Gameiro égalise (78') et offre un nul de prestige au RCSA qui valide son maintien en Ligue 1. Le PSG de son côté, remporte un 11e titre de Champion de France et devient l'équipe la plus titrée !