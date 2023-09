Ligue 1 : Le PSG s'impose largement face à l'Olympique Lyonnais

Ligue 1 : Le PSG s'impose largement face à l'Olympique Lyonnais













par Alexis Rouhette (iDalgo) En clôture de la quatrième journée de Ligue 1 2023/2024, l'Olympique Lyonnais recevait le Paris Saint-Germain. Et le club de la capitale a directement mis la main sur ce match, ouvrant le score dès la 4e minute sur un pénalty converti par Mbappé. Les Parisiens ont maintenu un rythme soutenu tout au long de la première période et ont lourdement aggravé le score, grâce à Hakimi (20e), Asensio (38e) et un deuxième but de Mbappé (45e+1). En seconde période, les hommes de Luis Enrique ont géré leur avance, même si Tolisso a réduit l'écart à la 74e minute sur pénalty. Le PSG sort donc largement vainqueur de ce choc et monte à la deuxième place du classement. L'OL s'écroule et passera la trêve internationale à la dernière place de Ligue 1.