Ligue 1 : Le PSG s'impose facilement contre l’ASM

par Robin Joanchicoy (iDalgo)

Le choc de cette 18e journée de Ligue 1 opposait le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Les Parisiens se sont fait peur en première période mais remportent cette rencontre au Parc des Princes (2-0). Mbappé n'a laissé aucune chance à ses ex-coéquipiers en inscrivant un doublé, atteignant la barre symbolique des cent buts en Ligue 1. Dans un premier temps, le champion du monde n'a laissé personne d'autres tirer le penalty obtenu par Angel Di Maria mais n'a pas tremblé au moment de tromper Nübel. Lionel Messi ne lui en a pas tenu rigueur vu qu'il lui a offert la passe décisive sur son second but. Le PSG n'a toujours pas perdu un seul à domicile cette saison.