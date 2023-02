Ligue 1 : Le PSG s'impose face au LOSC au terme d'un match à rebondissements

Ligue 1 : Le PSG s'impose face au LOSC au terme d'un match à rebondissements













par Matthieu Cointe (iDalgo) Le match de la saison ! Dimanche, le Paris Saint-Germain s'est imposé face au LOSC lors de la 24e journée de Ligue 1 au terme d'une rencontre complètement folle (4-3). Au Parc des Princes, les hommes de Chistophe Galtier avaient parfaitement débuté la partie avec des réalisations de Mbappé et Neymar dans le premier quart d'heure. Toujours fragile en défense, le club de la capitale a ensuite laissé son adversaire de passer devant grâce à Bafode Diakité, Jonathan David et Jonathan Bamba. Avec la blessure de Neymar, sorti sur civière, la journée s'annonçait cauchemardesque pour les Parisien, avant que Kylian Mbappé ne vienne égaliser à la 87e minute. Dans le temps additionnel, Lionel Messi a offert la victoire à son équipe sur coup franc direct. Au classement, le PSG reprend 8 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, 2e. Lille reste 5e.