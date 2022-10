Ligue 1 : Le PSG s'impose face à l'OM et prend le large au classement

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Le Paris Saint-Germain remporte le "Classique". Dimanche soir, les hommes de Christophe Galtier ont maîtrisé leur rival marseillais pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 (1-0). Dans un match très animé - 40 frappes au total - les Parisiens ont longtemps buté sur un Pau Lopez des grands soirs. Sur un service de Kylian Mbappé, Neymar a délivré les siens en toute fin de première période pour inscrire le seul but de la rencontre. Le Brésilien porte son total à 9 réalisations en championnat cette saison et rejoint Jonathan David en tête du classement des buteurs. Paris s'envole en tête du championnat et prend trois longueurs d'avance sur son dauphin lensois. Le club de la capitale est toujours invaincu, toutes compétitions confondues, cette saison. Marseille sort du podium et se classe 4e, à 6 points de son adversaire du soir.