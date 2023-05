Ligue 1 : Le PSG s'impose à Auxerre et file vers le titre de champion de France

par Antonin Gizolme (iDalgo) C'est fait à 99.99% pour le PSG ! Sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps, les Parisiens ont été bousculés par une vaillante équipe d'Auxerre mais ont assuré l'essentiel en s'imposant 2 à 1. En marquant un doublé express (6', 8'), Kylian Mbappé pensait permettre à sa formation de vivre une soirée tranquille, il n'en a rien été. Malgré la domination du PSG, l'AJA a montré de belles choses et s'est procurée de nombreuses occasions. À l'issue de l'une d'elles, Lassine Sinayoko a inscrit son premier but en Ligue 1 pour redonner espoir à tout un stade (1-2, 51'). Mais les hommes de Christophe Pelissier sont tombés sur un grand Donnarumma dans son but et doivent s'incliner.

Avec ce succès, Paris conserve six points d'avance sur Lens et une différence de buts nettement favorable à deux journées de la fin. Le promu de son coté n'a qu'une longueur d'avance sur Nantes, premier relégable...