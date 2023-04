Ligue 1 : Le PSG s'impose à Angers

par Antonin Gizolme (iDalgo) Le PSG a assuré l'essentiel. Sur la pelouse du stade Raymond Kopa, le Paris Saint-Germain s'en est remis à un doublé de Kylian Mbappé pour dominer Angers (2-1), plus proche que jamais de la Ligue 2. Ce déplacement avait tout l'air d'une formalité pour le PSG. Encore plus quand Kylian Mbappé ouvrait le score après moins de dix minutes sur un service de Juan Bernat (1-0, 9'). Le capitaine de l'équipe de France inscrivait ensuite son 22e but de la saison (2-0, 29') sur une offrande de Léo Messi, sa quinzième dans l'exercice. En fin de match, les hommes de Galtier levaient le pied, voyaient Angers revenir dans le match grâce à Sada Thioub (2-1, 87') avant de trembler dans les dernières minutes de la partie. Au classement, Paris compte provisoirement onze points d'avance sur Marseille alors qu'Angers continue de sombrer. À six journées de la fin de saison, les Angevins sont bons derniers avec quatorze points, à dix-sept longueurs du maintien et ont 99% de chance d'évoluer en Ligue 2 l'an prochain.