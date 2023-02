Ligue 1 : Le PSG s'en sort face à Toulouse

Ligue 1 : Le PSG s'en sort face à Toulouse













par Antonin Gizolme (iDalgo) Le marathon du PSG en février démarre sous les meilleurs hospices avec cette victoire face à Toulouse (1-1). Au Parc des Princes, Renato Sanches avait d'abord quitté la pelouse en larmes après un petit quart d'heure, touché musculairement à la cuisse. Puis le stade s'est tu après l'ouverture du score sur coup franc de l'artificier maison Branco Van den Boomen (1-0, 20e). Le PSG a été en difficultés mais s'en est remis à ses individualités et Achraf Hakimi a remis le leader dans le match en marquant de loin du gauche (1-1, 38e). Après la pause, Léo Messi a trouvé la faillé à son tour à l'entrée de la surface (2-1, 58e). Paris a géré et Messi a trouvé le poteau en toute fin de match. Le PSG reste leader avec huit points d'avance sur l'OM et un match en plus. Les Parisiens défieront 2 fois l'OM, 2 fois le Bayern, Monaco et Lille entre le 4 février et le 8 mars.