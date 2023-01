Ligue 1 : le PSG perd pour la première fois de la saison

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Pour la dernière rencontre du jour, comptant pour la 17ème journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader invaincu, se déplaçait dans le nord de la France pour affronter son dauphin, le RC Lens. Un choc de haut de tableau très attendu en ce 1er janvier entre le premier et le deuxième du championnat. Et la rencontre tenait d'ailleurs toutes ses promesses. Seulement quelques minutes après le coup d'envoi, les deux équipes avaient déjà marqué un but chacune. Lens concrétisait sur la première situation chaude au terme d'un beau mouvement par l'intermédiaire de Przemyslaw Frankowski (5e, 1-0). Les Parisiens reproduisaient presque à l'identique la même action pour égaliser dans la foulée grâce à Hugo Ekitike (10e, 1-1). Sur une contre-attaque, Loïs Openda élimine Marquinhos dans la surface grâce à une nouvelle feinte avant de finir en tirant sous Gianluigi Donnarumma (28e, 2-1) pour redonner l'avantage à Lens. Au retour des vestiaires, Loïs Openda talonnait pour Claude-Maurice qui terminait avec un tir pour tromper le portier parisien (47e, 3-1). Le score ne va plus évoluer et ce succès permet aux Sang et Or de revenir à quatre points du PSG avec 40 unités.