Ligue 1 : Le PSG, Lens et Marseille victorieux, Nice sort la tête de l'eau

par Lilian Moy (iDalgo)

Pour la cinquième journée de Ligue 1, dix rencontres avaient lieu ce mercredi soir. La large victoire de la soirée est à mettre au crédit du RC Lens qui s'est imposé 5-2 face à Lorient. Les joueurs de Franck Haise menaient 2-0 avant d'être repris 2-2 puis de creuser l'écart. Le Paris Saint-Germain a remporté son match 3-0 à Toulouse avec un nouveau but de Neymar. L'Olympique de Marseille a également gagné 1-0 face à Clermont grâce à Pape Gueye. Les trois équipes sont en tête de Ligue 1 avec 13 points. Elles pourraient être rejoint par l'OL qui est à 10 points avec un match en retard grâce à sa victoire face à Auxerre 2-1. Le Stade Rennais s'est une nouvelle fois imposé 3-1 avec deux buts dans les arrêts de jeu. Nice a peut-être lancé sa saison avec une victoire précieuse sur la pelouse du LOSC 2-1 avec deux pénaltys inscrits. Dans les autres matchs; Monaco a sombré à domicile face à Troyes et a perdu 4-2, même score pour Reims à Angers. Enfin, Strasbourg et Nantes ont fait match nul et Montpellier a gagné 2-0 face à l'AC Ajaccio. Les Corses occupent la lanterne rouge.