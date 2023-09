Ligue 1 : Le PSG étrille l'OM !

par Matthieu Cointe (iDalgo) Un Classique à sens unique ! Le Paris Saint-Germain a largement dominé l'Olympique de Marseille en clôture de la sixième journée de Ligue 1 dimanche soir au Parc des Princes (4-0). Achraf Hakimi a ouvert le score d'un superbe coup franc direct (8e) avant que Randal Kolo Muani ne vienne doubler la mise (37e). Entré en jeu à la place de Kylian Mbappé, sorti sur blessure en première période, Gonçalo Ramos s'est offert deux buts dans le deuxième acte (47e, 89e). L'équipe de Luis Enrique s'empare de la troisième place du classement, à deux longueurs du leader brestois. Marseille enchaîne un troisième match de suite sans victoire en championnat et pointe à la septième place.