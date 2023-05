Ligue 1 : Le PSG étrille Ajaccio

par Antonin Gizolme (iDalgo) Le PSG s'en rapproche ! À trois journées de la fin du championnat, le club de la Capitale compte six longueurs d'avance sur Lens, son dauphin et devrait s'adjuger son onzième titre de champion. Une avance permise par un carton face à Ajaccio (5-0) grâce à des buts de Fabian Ruiz (23'), Achraf Hakimi (33'), un doublé de Kylian Mbappé (47', 54') et un but contre son camp de Youssouf après un centre en coup du foulard de Mbappé. Le buteur français a ajouté deux unités à son compteur en Ligue 1 et compte 26 buts, deux de plus qu'Alexandre Lacazette. De son côté, le club corse acte sa relégation ce samedi soir. Avec onze points de retard à trois journées de la fin, le retard est irrattrapable pour le promu.