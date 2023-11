Ligue 1 : Le PSG écrase Monaco et creuse l'écart sur Nice !

Ligue 1 : Le PSG écrase Monaco et creuse l'écart sur Nice !













par Dorian Madala (iDalgo) Un match placé sous le signe de l'offensive ! Le PSG s'est imposé ce soir au Parc des Princes face à Monaco (5-2). Après une bonne entame de partie, les Parisiens ont été les premiers à ouvrir le score grâce à Goncalo Ramos (18e minute). Takumi Minamino a répondu au buteur portugais dans la foulée (22e) avant de voir Kylian Mbappé donner l'avantage aux locaux sur penalty pour s'offrir son 14e but de la saison. La seconde période a été dominé par les joueurs de Luis Enrique qui se sont illustrés à trois reprises (Ousmane Dembélé (70e), Vitinha (72e), Randal Kolo Muani (90e+6)). Le but de Folarin Balogun à la 75e minute n'a pas changé le résultat de la rencontre. Grâce à ce succès, les Parisiens conserve le trône de Ligue 1 et se mettent à l'abri en prenant 4 points d'avance sur leur concurrent direct, Nice. De son côté, Monaco conserve sa place de 3e.