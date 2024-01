Ligue 1 : le PSG domine Lens et creuse l'écart au classement

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Paris s'envole en tête de la Ligue 1 Uber Eats avec cette belle victoire à Bollaert-Delelis, contre le RC Lens (2-0). D'abord confrontés à un bloc lensois compact, Barcola a libéré les siens (29') d'une belle contre-attaque sur un service de Mbappé. Ce dernier a doublé la mise en fin de rencontre (89') pour définitivement éteindre les espoirs des Sang et Or qui ont réalisé une belle seconde période malgré leur infériorité numérique, suite à l'exclusion de Jonathan Gradit (45 + 3'). Avec ce succès, les hommes de Luis Enrique (43 pts) prennent huit unités d'avance sur Nice, second du championnat. La formation de Franck Haise manque le coche et reste huitième, à trois longueurs des places européennes.