Ligue 1 : Le PSG arrache un nul face à Rennes et conforte sa première place au classement

Ligue 1 : Le PSG arrache un nul face à Rennes et conforte sa première place au classement













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Petit coup d'arrêt pour le Paris Saint-Germain en championnat après son nul au Parc des Princes face à Rennes lors de la 23e journée de Ligue 1 (1 - 1). Et encore, la sanction aurait pu être pire pour les Parisiens qui ont égalisé au bout du temps additionnel grâce à un penalty converti par Gonçalo Ramos, auteur de son cinquième but en championnat (90 + 7'). Sans dominer territorialement, les Rennais ont fait preuve d'un grand réalisme en marquant sur leur seul tir cadré de la rencontre par l'intermédiaire d'Amine Gouiri qui a réalisé un brillant solo pour faire trembler les filets (33'). Le club de la capitale stoppe sa série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, mais garde onze points d'avance en tête. Les Bretons restent septièmes avec trois longueurs de retard sur le top 5.