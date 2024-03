Ligue 1 : Le PSG accroché par Reims

Ligue 1 : Le PSG accroché par Reims













par Mylene Dufour (iDalgo) Le PSG doit se contenter du match nul face à Reims lors de la 25e journée de Ligue 1 (2-2). Les Rémois ont ouvert le score dès la 7e minute de jeu grâce à Marshall Munetsi, avant de voir les Parisiens revenir dans la partie en deux minutes. D'abord avec un but contre son camp de Yunis Abdelhamid (17e) puis par une réalisation de Gonçalo Ramos (19e). Les hommes de Luis Enrique n'ont pas profité de leur avantage très longtemps puisqu'Oumar Diakite arrache le nul juste avant la mi-temps. C'est le troisième match nul d'affilée en Ligue 1 pour le PSG, qui compte toujours 10 points d'avance sur son dauphin, Brest. Reims reste 9e, à seulement quatre points d'une place en Ligue Europa.