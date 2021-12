Ligue 1 : Le PSG accroché, Marseille deuxième

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le choc de haut de tableau entre le Paris Saint-Germain et l'OGC n'aura pas tenu toutes ses promesses ! Les deux formations se quittent sur un score nul et vierge (0-0). Privé de Neymar, le duo Messi-Mbappé n'a pas su faire la différence face à des Aiglons bien en place. L'Olympique de Marseille réalise la bonne opération de la soirée ! Les Olympiens s'imposent 1-0 à la Beaujoire contre Nantes grâce à une réalisation de Gerson et passent deuxième du championnat. L'autre Olympique n'a pas eu la même réussite ce soir ! Les Lyonnais s'inclinent à domicile contre le Stade de Reims (2-1) en concédant le dernier but en toute fin de match. Lille s'est fait peur mais le LOSC s'impsoe 2 buts à 1 contre le Stade Rennais grâce à 2 buts en première période. Enfin, Clermont et Lens se quittent sur un match nul 2-2 avec notamment le 8e but cette saison de Bayo.