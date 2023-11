Ligue 1 : La nouvelle date de OM-OL est connue !

par Dorian Madala (iDalgo) Le président de la LFP, Vincent Labrune, a annoncé ce jeudi que le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais qui devait avoir lieu dimanche dernier est reprogrammé au mercredi 6 décembre. Le lieu reste pour le moment inconnu. La commission n'a encore dévoilé aucune information à ce sujet. La rencontre pourrait se dérouler au stade Vélodrome ou dans une enceinte neutre. Les supporters des deux Olympiques attendent également de savoir s'ils pourront assister au match ou si la LFP préfère que l'événement se déroule à huis clos. Dans une saison déjà chargée, les deux effectifs devront désormais gérer une rencontre supplémentaire en fin d'année.