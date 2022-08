Ligue 1 : L'OM s'impose face au Stade de Reims

par Lilian Moy (iDalgo)

Comme le PSG, l'OL et l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille a réussi son entrée en lice dans cette nouvelle saison de Ligue 1. Les joueurs marseillais se sont imposés 4-1 grâce à des buts de Wout Faes contre son camp, Nuno Tavares juste avant la mi-temps et un double de Luis Suarez dont un but dans les dernières secondes du match. Les hommes d'Igor Tudor ont surtout rassuré après leurs mauvais matchs de préparation, ils ont fait preuve d'énormément d'intensité, surtout dans la première demi-heure et d'une bonne qualité technique. Ils se sont projetés vite vers l'avant avec beaucoup d'activité des deux pistons, Nuno Tavares et Jonathan Clauss. Ils se rendront à Brest pour le compte de la deuxième journée, Reims recevra Clermont.