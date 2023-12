Ligue 1 : L'OM s'impose dans la douleur face à Clermont

Ligue 1 : L'OM s'impose dans la douleur face à Clermont













par Dorian Madala (iDalgo) Que ce fut dur ! Marseille est venu à bout de Clermont (2-1), en fin d'après-midi, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Les Phocéens ont dominé la première période, sans laisser d'opportunité à leur adversaire. Michael Murillo (26') et Amine Harit (42') ont inscrit les deux premiers buts de la rencontre. En seconde période, les Clermontois sont revenus sur la pelouse avec de réelles intentions et ont réussi à mettre la pression sur le clan marseillais grâce à l'oeuvre de Jim Allevinah (58'). Malgré ce sursaut, les visiteurs n'ont jamais pu revenir dans la rencontre et les Olympiens ajoutent 3 points supplémentaires à leur compteur pour figurer à la 6e position (26 points). De son côté, Clermont occupe toujours la dernière place (11 points).