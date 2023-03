Ligue 1: L'OM renverse Reims et reprend la deuxième place

par Matthieu Cointe (iDalgo) Marseille peut sourire. Dimanche soir, les hommes d'Igor Tudor sont venus à bout du Stade de Reims dans le dernier match de la 28e journée de Ligue 1 (2-1). Folarin Balogun et les siens avaient parfaitement débuté la rencontre à Auguste-Delaune avec un but de l'attaquant anglais dès le premier quart d'heure (13'). Mais Alexis Sanchez s'est ensuite fendu d'un doublé d'un superbe coup franc direct (16') puis sur une offrande de Pau Lopez (29'). Ce succès permet aux Phocéens de reprendre la deuxième place du championnat, avec deux longueurs d'avance sur le RC Lens et sept de retard sur le Paris Saint-Germain. Will Still subit sa première défaite avec Reims et son équipe se classe 9e.