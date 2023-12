Ligue 1 : L'OM l'emporte sans briller face à Rennes

par Sebastien Salpietro (iDalgo) L'Olympique de Marseille s'est imposé, ce soir, en fermeture de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats, face au Stade Rennais 2 à 0. En cruel manque d'efficacité devant le but (0 tir cadré), les Rennais ne pouvaient pas espérer mieux. Les Olympiens ont su en profiter pour ouvrir le score rapidement sur un penalty transformé d'Aubameyang à la 7e minute. Ounahi a ensuite doublé la mise juste après l'expulsion du Rennais Wooh (61'). Un Marseillais a suivi ce dernier au vestiaire puisque Ndiaye a été exclu cinq minutes plus tard. Avec ce succès, Marseille remonte 9e du championnat, à 5 points de Lens qui est sixième, dernière place qualificative pour l'Europe. Rennes fait la mauvaise opération du week-end. Avec 15 points et une douzième place, les Bretons ne sont qu'à trois points de la zone rouge