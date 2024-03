Ligue 1 : L'OM enchaîne contre Nantes et confirme son redressement

par Gary Cohen (iDalgo) L'Olympique de Marseille a signé, ce dimanche soir, à l'Orange Vélodrome, sa cinquième victoire en autant de matchs depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, le 20 février dernier. Cette fois-ci, c'est le FC Nantes qui s'est incliné face aux Olympiens (0-2). Les deux réalisations ont été l'oeuvre de Pierre-Emerick Aubameyang (14e, 79e). Le Gabonais a inscrit huit buts en cinq rencontres et porte désormais son compteur buts à 23 depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Ce succès permet aux Marseillais de revenir à un point de la sixième place, occupée par l'OGC Nice, et de croire encore plus en leurs chances d'Europe. Nantes, de son côté, concède sa deuxième défaite consécutive et est désormais barragiste à l'issue cette 25e journée de Ligue 1.