Ligue 1 : L'OM concède le nul face à Montpellier

Ligue 1 : L'OM concède le nul face à Montpellier













par Matthieu Cointe (iDalgo) Marseille perd encore deux points. Vendredi soir, l'OM a concédé le match nul face à Montpellier en ouverture de la 29e journée de Ligue 1 (1-1). L'assistance vidéo a été utilisé dans les deux buts de la rencontre, d'abord sur l'ouverture du score d'Arnaud Nordin en début de match (12'), puis sur un penalty concédé par Mamadou Sakho et transformé par Mattéo Guendouzi juste avant la pause (44'). Les hommes d'Igor Tudor concède un deuxième match nul en trois matchs de championnat et laisse au RC Lens l'opportunité de revenir à hauteur de points pour la deuxième place. De son côté, le MHSC poursuit sa série d'invincibilité en Ligue 1 et reste sur 7 rencontres sans défaite, à la 11e place.