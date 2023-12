Ligue 1 : l'OL enchaîne et sort de la zone rouge

par Matthieu Cointe (iDalgo) Troisième victoire consécutive pour l'Olympique Lyonnais ! Mercredi soir, la bande d'Alexandre Lacazette s'est imposé par la plus petite des marges face à Nantes lors du multiplex de la 19e journée de Ligue 1 (1-0). Au Groupama Stadium, le "Général" Lacazette a inscrit le seul but de la rencontre à la suite d'un superbe travail de Rayan Cherki. L'ancien attaquant d'Arsenal porte son total à sept réalisations cette saison en championnat. Au classement, l'OL sort pour la première fois de la zone rouge après plusieurs mois compliqués. Les hommes de Pierre Sage pointent à la 15e place, à deux longueurs de leur adversaire du soir, 13e.