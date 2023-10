Ligue 1 : L'OL au bord du gouffre

Ligue 1 : L'OL au bord du gouffre













par Mattys Bernard (iDalgo) C'était l'une des affiches de cette 9e journée. Une confrontation entre les deux dernières équipes du championnat qui a tenu toutes ses promesses. Heureux vainqueur, Clermont a mis un terme à une série de 8 matchs sans victoire. Auteurs d'une entame parfaite, les Auvergnats ont ouvert le score dès la 10e minute de jeu grâce à Muhammed Cham. Contre le cours du jeu, ils ont doublé la mise juste avant la pause grâce à une superbe frappe de Magnin (40e). En deuxième mi-temps, Lyon a tout tenté pour revenir au score, asphyxiant la défense clermontoise pendant 45 minutes. Si Corentin Tolisso a provoqué un but contre son camp de Florent Ogier (55e), les Gones n'ont finalement pas réussi à recoller au score. Désormais la seule équipe du championnat à ne pas avoir remporté de match, Lyon occupe la dernière place de Ligue 1.