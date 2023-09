Ligue 1 : Kolo Muani a signé avec le PSG !

par Alexis Rouhette (iDalgo) Kolo Muani est enfin à Paris ! Après des semaines de rumeur et une dernière journée riche en rebondissements, le PSG et l'Eintracht Francfort sont finalement tombés d'accord hier soir pour le transfert de Randal Kolo Muani, officialisé dans les dernières minutes du mercato. Le vice-champion du monde arrive au PSG contre un chèque de 90 millions d'euros, dont 15 de bonus. Il s'est engagé pour une durée de 5 ans avec le club de la capitale. Un soulagement pour le joueur de 24 ans, qui s'était exprimé publiquement cette semaine pour demander son transfert au club allemand. L'attaquant français retrouve donc la Ligue 1 un an après avoir quitté le FC Nantes, avec qui il avait remporté la Coupe de France 2022.