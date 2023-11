Ligue 1 : Julien Stéphan remplace Bruno Genesio à Rennes !

par Dorian Madala (iDalgo) C'est désormais officiel ! Bruno Genesio a fait le choix de quitter Rennes pour laisser sa place à Julien Stéphan alors que son contrat courait jusqu'en 2025. Le club breton a annoncé le changement dans un communiqué évoquant ainsi des " raisons personnelles ". Le nouvel entraîneur de l'actuel 13e club de Ligue 1 devrait être présenté lundi prochain. Julien Stéphan a anciennement entraîné Rennes. Le nouveau tacticien est passé par les équipes jeunes entre 2012 et 2018 avant d'être promu vers l'équipe première jusqu'à sa démission en 2021.