Ligue 1 : Grande première réussie pour Clermont, Nice et Saint-Étienne tenus en échec

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Premier multiplex de la saison et premiers gros frissons pour les équipes de Ligue 1 à commencer par ceux de Clermont. Le promu est allé gagner 2 buts à 0 du côté de Bordeaux grâce à Mohamed Bayo puis Jodel Dossou, buteurs dans les dix dernières minutes. Les Auvergnats empochent ainsi les trois points pour leurs débuts dans l'élite et prennent la tête du championnat en compagnie d'Angers. En effet, les Angevins se sont également imposés 2-0 à Strasbourg avec des réalisations signées Ismael Traoré et Stéphane Bahoken. Dans les deux autres rencontres de 15h, Nice et Saint-Étienne n'ont pas fait mieux que des nuls face à Reims (0-0) et Lorient (1-1).