Ligue 1 : Grâce à Sofiane Diop, Monaco lance enfin sa saison contre Troyes

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1, Troyes recevait Monaco à 13h au Stade de l'Aube. Dans un très beau match de football et une belle intensité, c'est l'ASM qui a pris les devants grâce à l'ouverture du score de Sofiane Diop, servi sur un plateau par Wissam Ben Yedder à la 40ème minute. Au retour des vestiaires, Ruben Aguilar a remis les Troyens dans le coup en lobant son propre gardien (51') sur un coup franc. Mais les hommes de Niko Kovac n'ont pas tardé à réagir et Diop s'est offert un doublé en gardant son sang froid sur un face à face (58'). Le score n'a ensuite plus bougé malgré plusieurs occasions et Monaco, en s'imposant 2 buts à 1, signe son premier succès de la saison et grimpe au treizième rang avec quatre points. Troyes est lanterne rouge avec une petite unité au compteur.